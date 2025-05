Helga-Wex-Weg: Spielplatz kann geöffnet werden

Zuletzt musste der Spielplatz in dem Neubaugebiet Anfang Januar aus Sicherheitsgründen dicht gemacht werden. Stadt und Bauträger arbeiten an einer dauerhaften Lösung des Problems, heißt es. Da der Boden so gut wie keine Versickerungsfähigkeit besitzt, müssten weitergehende bauliche Maßnahmen ergriffen werden. Hier fehlten noch Klärung und Genehmigung. In der Zwischenzeit soll der Spielplatz aber bei gutem, trockenen Wetter jetzt geöffnet werden können. Ein Wachdienst startet heute (9.5.) mit seinen Kontrollen. Wenn er sein Okay gibt, könne der Spielplatz bei günstigen Bedingungen ab sofort freigegeben werden.