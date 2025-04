Umweltskandal: Razzia im Ruhrgebiet

Heute am frühen Morgen (1.4.) hat es auch im Ruhrgebiet ein Razzia gegen mutmaßliche Umweltsünder gegeben. 300 Einsatzkräfte von Staatsanwaltschaft und Polizei haben in mehreren Städten Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht, darunter in Bottrop, Essen und Recklinghausen.

© LKA (Symbolfoto)