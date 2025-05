Razzia: Fahnder finden massenhaft verbotene Waffen

Insgesamt haben mehrere hundert Kräfte Wohnungen und Geschäfte in vier Bundesländern durchsucht. Die Fahnder stellten mehr als 60 Schusswaffen sicher sowie tausende Schuss Munition, Teile von Waffen, Kokain, Cannabis, Handys, Bargeld, Goldbarren und Uhren. Auch ein zur Schusswaffe umgebauter Kugelschreiber befand sich unter den Waffen. Schusswaffen und Munition sollen im Ausland gekauft und in Deutschland wieder verkauft worden sein. Im Mittelpunkt der Razzia stehen zwei organisierte Banden, die in ganz Deutschland aktiv gewesen sein sollen. Insgesamt gibt es 18 Beschuldigte, fünf von ihnen wurden vorläufig festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt.