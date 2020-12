Stadt ab heute in Betriebsferien

Folgende Bereiche bleiben vom 23. Dezember bis zum 1. Januar geschlosen:

Bürgeramt

Bürgeragentur

Technisches Rathaus

Tierheim

Verwaltung

Wertstadt

In der Sozialagentur und im Sozialamt stehen Notdienste zur Verfügung. Außerdem bleibt die Berufsfeuerwehr rund um die Uhr in Bereitschaft. Sie übernimmt auch den Notdienst für ausgesetzte Tiere. Die Friedhöfe bleiben geöffnet. Das Kunstmuseum Temporär, die Bibliotheken, das Tiergehege Witthausbusch und die Bäder bleiben aufgrund der aktuellen Corona-Lage mindestens bis zum 10. Januar geschlossen.

Jobcenter hat zwischen den Jahren geöffnet

Die Dienststellen des Jobcenters und der Sozialagentur machen zwischen den Feiertagen auf:

23. Dezember, 8 bis 13 Uhr

28. Dezember, 8 bis 13 Uhr

29. Dezember, 8 bis 13 Uhr

30. Dezember, 8 bis 14 Uhr

Das Diagnosezentrum öffnet an Heiligabend und zwischen den Jahren nur vormittags von 9 bis 12 Uhr. An den Weihnachtsfeiertagen, Neujahr und am Wochenende bleibt es geschlossen.