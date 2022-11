St. Martin zieht durch Mülheimer Straßen

Morgen (09.11.) reitet St. Martin z.B. durch Saarn. Start des Zugs ist um 18 Uhr auf dem Pastor-Luhr-Platz. Dort werden im Anschluss die Martinsgeschichte gelesen, traditionell der Mantel geteilt und Pumänner an die Kinder verteilt. Der größte Zug "Ssinter Mätes" läuft am Donnerstag in der Innenstadt. Startpunkt ist um 17 Uhr am Forum. Ziel ist der Rathausmarkt. Hier wird gesungen, die Geschichte von St. Martin erzählt, außerdem gibt es auch hier für die Kinder Pumänner. Die Evangelische Kirche in Mülheim hat ihre Züge auf den Samstag gelegt. Sie starten jeweils am späten Nachmittag in der Markuskirchengemeinde, an der Erlöserkirche in Heißen und am Styrumer Gemeindezentrum an der Albertstraße.