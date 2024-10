Sperrungen im Kreuz Breitscheid

Laut Autobahn GmbH müssen sowohl die Auffahrt der Anschlussstelle Breitscheid in Fahrtrichtung Essen, als auch die Verbindung von der A3 (aus Oberhausen kommend) auf die A52 in Fahrtrichtung Essen gesperrt werden. Die Markierungsarbeiten laufen am Samstag (26.10.) und Sonntag (27.10.) jeweils zwischen 9 und 17 Uhr. Laut Autobahn GmbH werden Umleitungen ausgeschildert.