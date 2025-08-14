A52: 9-Jahre-Baustelle bei Essen endlich fertig
Veröffentlicht: Donnerstag, 14.08.2025 12:37
Die Bauarbeiten auf der A52 zwischen Essen-Kettwig und dem Autobahnkreuz Essen-Ost sind abgeschlossen. Ab sofort fahrt ihr in dem Bereich über leiseren sichereren Asphalt, sagt die Autobahn GmbH.
Auf acht Kilometern wurde in beide Richtungen alles neu gemacht. Der neue Straßenbelag sorgt für weniger Lärm, bessere Sicht bei Regen und kürzere Bremswege, sagt die Autobahn GmbH.
Seit 2016 war die Strecke immer wieder gesperrt - jetzt ist endgültig Ruhe auf der Baustelle, heißt es.