Kreuz Kaiserberg: Drei Jahre Umleitungen fahren

Betroffen ist der Übergang von der A40 Richtung Venlo auf die A3 in Richtung Köln. Los geht es ab 21 Uhr. Autofahrer müssen in den nächsten Jahren Umleitungen fahren, die mit roten Punkten gekennzeichnet sind. Grund für die Sperrung ist, dass provisorische Rampen für ein komplett neues Bauwerk errichtet werden müssen, heißt es von der Autobahn GmbH. Schon seit Anfang des Jahres ist der Übergang von der A40 Richtung Duisburg auf die A3 Richtung Köln gesperrt. Diese Sperrung soll voraussichtlich im Januar nächsten Jahres aufgehoben werden. Für mehrere Monate wird es also gar nicht möglich sein, von der A40 auf die A3 Richtung Köln zu wechseln. Ab dem 27. August kommt außerdem eine weitere Sperrung im Kreuz Kaiserberg dazu. Dann geht es von der A40 Richtung Venlo auch nicht mehr auf die A3 Richtung Arnheim. Diese Sperrung soll aber schon am 17. September wieder aufgehoben werden. Der Umbau des Autobahnkreuzes Kaiserberg wird voraussichtlich noch rund fünf bis sechs Jahre dauern. Die Kosten liegen bei schätzungsweise 450 Millionen Euro.