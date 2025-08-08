Navigation

Brand auf der A40 bei Heißen

Veröffentlicht: Freitag, 08.08.2025 11:19

Auf der A40 ist in Fahrtrichtung Duisburg hat heute Vormittag ein LKW eines Recyclingunternehmens gebrannt - kurz vor der Ausfahrt Mülheim-Heißen.

© Foto: Feuerwehr Mülheim

Laut Feuerwehr hatte das Fahrzeug 24 Tonnen geschredderten Schrott dabei. Der Fahrer habe sich vorbildlich verhalten und den Anhänger schon abgekuppelt.

Weil zum Löschen eine Spur gesperrt werden musste, hat es laut Polizei massiven Stau gegeben. Durch die Rauchwolke ist es laut Feuerwehr außerdem kurzzeitig zu einem unangenehmen Geruch gekommen. Deshalb hat die Feuerwehr eine Warnmeldung über die App Nina abgegeben - sie aber kurz später wieder zurückgenommen.

