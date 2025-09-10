Navigation

Essen: Feuerwehr rettet fast 40 Menschen

Veröffentlicht: Mittwoch, 10.09.2025 10:57

Großeinsatz für die Feuerwehr in Essen. Sie musste heute (10.9.) am frühen Morgen knapp 40 Menschen aus einem brennenden Wohn- und Geschäftshaus retten.

© Feuerwehr Essen

Im Keller war Feuer ausgebrochen. Der Rauch zog durchs ganze Haus. Die Bewohner konnten nicht durchs Treppenhaus flüchten, heißt es. Die Feuerwehr musste mehrere Leitern einsetzen, um die Anwohner in Sicherheit zu bringen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand, heißt es. Nach rund einer Stunde hatte die Essener Feuerwehr den Brand gelöscht. Wie das Feuer ausbrechen konnte, ist bislang noch unklar.

Weitere Meldungen

Waldbrand bedroht Riesenmammutbäume in Kalifornien

Panorama Das «Garnet Fire» bedroht im kalifornischen McKinley Grove über 2.000 Jahre alte Riesenmammutbäume. Wie Feuerwehr und Parkverwaltung versuchen, die seltenen Bäume zu schützen.

Waldbrand in Kalifornien

Norwegen: Vier Tote nach Brand in Einfamilienhaus

Panorama Am frühen Morgen geht bei der Polizei im norwegischen Hamar ein Notruf ein: Es brennt in einem Einfamilienhaus.

Hausbrand mit Todesopfern in Norwegen

Attacke in Essen - Haftbefehl verkündet

Ruhrgebietsnachrichten Nach der Messerattacke auf eine Lehrerin am Freitag (5.9.) in Essen gibt es jetzt einen Haftbefehl gegen den Verdächtigen.

skyline