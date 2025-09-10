Essen: Feuerwehr rettet fast 40 Menschen

Im Keller war Feuer ausgebrochen. Der Rauch zog durchs ganze Haus. Die Bewohner konnten nicht durchs Treppenhaus flüchten, heißt es. Die Feuerwehr musste mehrere Leitern einsetzen, um die Anwohner in Sicherheit zu bringen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand, heißt es. Nach rund einer Stunde hatte die Essener Feuerwehr den Brand gelöscht. Wie das Feuer ausbrechen konnte, ist bislang noch unklar.