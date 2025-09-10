Essen: Feuerwehr rettet fast 40 Menschen
Veröffentlicht: Mittwoch, 10.09.2025 10:57
Großeinsatz für die Feuerwehr in Essen. Sie musste heute (10.9.) am frühen Morgen knapp 40 Menschen aus einem brennenden Wohn- und Geschäftshaus retten.
Im Keller war Feuer ausgebrochen. Der Rauch zog durchs ganze Haus. Die Bewohner konnten nicht durchs Treppenhaus flüchten, heißt es. Die Feuerwehr musste mehrere Leitern einsetzen, um die Anwohner in Sicherheit zu bringen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand, heißt es. Nach rund einer Stunde hatte die Essener Feuerwehr den Brand gelöscht. Wie das Feuer ausbrechen konnte, ist bislang noch unklar.