Attacke in Essen - Haftbefehl verkündet

Veröffentlicht: Montag, 08.09.2025 13:20

Nach der Messerattacke auf eine Lehrerin am Freitag (5.9.) in Essen gibt es jetzt einen Haftbefehl gegen den Verdächtigen. Der 17-Jährige soll seine Lehrerin mehrfach mit einem Messer attackiert haben.

© Kerstin Kokoska/ FUNKE Foto Services

Die 45-Jährige musste notoperiert werden und schwebt laut Polizei nicht in Lebensgefahr. Der mutmaßliche Angreifer wurde auf der Flucht angeschossen. Er soll bei seiner Festnahme mit einem Messer auf SEK-Kräfte zugegangen sein. Auch er musste notoperiert werden und ist laut Polizei mittlerweile außer Lebensgefahr. Staatsanwaltschaft Essen und Polizei konnten dem Berufsschüler erst gestern den Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung eröffnen. Vorher habe das der Gesundheitszustand des 17-Jährigen nicht zugelassen.

