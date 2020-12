Sperrung der Bahnstrecke Essen-Duisburg

Die Bahn muss in der Zeit Kabel von den beiden beschädigten Brücken, die abgerissen werden sollen, auf eine andere verlegen. Außerdem laufen weitere Arbeiten am elektronischen Stellwerk in Duisburg. Für den Brückenabriss wird dann ab Freitag Abend (4.12., 20 Uhr) auch noch mal die A40 in beide Richtungen gesperrt - und zwar zwischen Kreuz Kaiserberg und Mülheim-Styrum.

A40-Sperrung vom 4. bis 14. Dezember

Bis zum 14. Dezember (4 Uhr) will die Bahn zwei alte Brücken entfernt und eine neue Hilfsbrücke eingebaut haben. Diese soll bis Ende des Jahres wieder für den Zugverkehr zur Verfügung stehen. Erst dann ist die Strecke zwischen Essen und Duisburg wieder in beide Richtungen befahrbar. Bis dahin fahren nur Züge in Richtung Duisburg. In Richtung Essen sind nach der Sperrung weiter Busse im Einsatz.

Auswirkungen des Tanklaster-Unfalls

Im September war ein Tanklaster nach einem Unfall auf der A40 unterhalb mehrerer Bahnbrücken in Flammen aufgegangen. Eine der fünf Bahnbrücken war so stark beschädigt, dass sie schon abgerissen wurde. Nachdem Gutachten ergeben haben, dass auch zwei weitere nicht mehr in Ordnung sind, rücken die nächsten Tage erneut die Abrissbagger an.

