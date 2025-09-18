Speldorf: Einsatz für die Feuerwehr

Bei Wartungsarbeiten im Keller eines Gebäudes an der Duisburger Straße waren drei Behälter mit der Aufschrift "Phosphor" entdeckt worden. Ein Trupp der Feuerwehr ging mit Spezialausrüstung ausgestattet in den Keller. Die Behälter wurden sicher verstaut und einem Fachunternehmen zur Entsorgung übergeben. Im Einsatz waren der Löschzug der Feuerwache Broich, Sonderfahrzeuge für den sogenannten ABC-Einsatz sowie der Führungsdienst. Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand. Für die Bevölkerung soll keine Gefahr bestanden haben. Die in dem Gebäude befindliche Kita wurde vor Beginn des Einsatzes geräumt, heißt es. Die Polizei sperrte die Duisburger Straße zwischen Hansa- und Emmericher Straße für rund anderthalb Stunden ab.





Welche Art von Phosphor sich in den Behältern befand und warum diese im Keller des Wohnhauses standen, ist zurzeit noch unklar. Weißer Phosphor z.B. kann sich leicht entzünden, reagiert schnell mit anderen Stoffen und ist für Mensch und Tier extrem giftig.