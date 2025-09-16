Windböen: Segelboot kentert in Essen

Beide mussten nicht medizinisch betreut werden, heißt es. Bis das Boot wieder aufgerichtet war, dauerte es einige Zeit. Wegen der starken Böen benötigten die Einsatzkräfte mehrere Versuche. Auch das viele Wasser im Boot stellte ein Problem dar. Es musste mit Spezialgerät aus dem Boot und der Kajüte gepumpt werden. Nach längerem Einsatz konnte das Segelboot schließlich stabilisiert und in den Heimathafen am Baldeneysee gebracht werden. Der kräftige Wind wird uns auch heute noch beschäftigen. Laut Deutschem Wetterdienst soll er jedoch in den Abendstunden abflauen.