Navigation

Nach Hurrikan: Sänger Shaggy bringt Hilfsgüter nach Jamaika

Veröffentlicht: Freitag, 31.10.2025 16:32

Mit einer Tonne Vorräte landet Shaggy in Kingston – und erzählt auf Instagram, wie er den Menschen in St. Elizabeth nach dem starken Hurrikan «Melissa» helfen will.

Shaggy
© Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Musik

Kingston (dpa) - Nach dem verheerenden Hurrikan «Melissa» auf Jamaika will Reggae-Musiker Shaggy der betroffenen Bevölkerung helfen. Der 57-jährige Sänger, der in der Hauptstadt Kingston geboren wurde, landete mit Vorräten im karibischen Inselstaat. «Wir bringen Hilfsgüter nach St. Elizabeth», schrieb der Musiker auf Instagram und teilte ein Video vom Flughafen.

Der mehrfache Grammy-Gewinner («Boombastic») brachte gemeinsam mit dem Anwalt Dan Newlin mehr als eine Tonne Lebensmittel und Vorräte von Orlando im US-Bundesstaat Florida nach Kingston. Newlin berichtete ebenfalls über die Hilfsaktion auf Instagram.

Auf Jamaika, einem Land mit 2,8 Millionen Einwohnern, sind durch den starken Sturm mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Ganze Gebiete sind verwüstet und viele Gemeinden isoliert. St. Elizabeth zählt zu den am schwersten betroffenen Regionen.

© dpa-infocom, dpa:251031-930-234686/1

Weitere Meldungen

Nach Hurrikan «Melissa»: Touristen können Jamaika verlassen

Panorama Ein wichtiger Flughafen der Karibikinsel lässt wieder kommerzielle Flüge zu. Ab Samstag dürfen rund 25.000 Urlauber ausreisen - auch Deutsche.

Hurrikan «Melissa» - Jamaika

Jamaika nach Hurrikan «Melissa»: «Apokalyptische» Zustände

Panorama Jamaika kämpft mit den Folgen des schweren Sturms. Überall liegen Trümmer, Menschen schlafen auf der Straße, viele Gemeinden sind noch isoliert.

Hurrikan «Melissa» - Jamaika

20 Jahre «Bauer sucht Frau» haben Inka Bause jung gehalten

Kino & TV Inka Bause hilft seit 20 Jahren Landwirten, eine neue Liebe zu finden.

20 Jahre «Bauer sucht Frau» haben Inka Pause jung gehalten
skyline