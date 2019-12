SPD setzt sich für Aldi Süd-Mitarbeiter ein

Aldi Süd baut den Konzern um. Die Regionalgesellschaft vor Ort wird Ende April geschlossen. Deswegen macht das Logistikzentrum inklusive Lager in Styrum dicht. Bislang werden von dort aus alle Filialen in Mülheim, Oberhausen, Bottrop und Duisburg beliefert. In Zukunft übernehmen das andere Regionalgesellschaften. Aldi Süd will den 290 betroffenen Mitarbeitern andere Jobs innerhalb des Konzerns anbieten.