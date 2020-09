Sparkassen-Hauptstelle macht weiter auf

Die befürchteten langen Warteschlangen sind ausgeblieben, heißt es. Nur einmal am 30. August hätten Kunden kurz auf dem Berliner Platz warten müssen, bis ein anderer Kunde die Schalterhalle verlässt. Vorsichtshalber rufen aktuell viele Kunden vorher an. So lassen sich die meisten Anliegen schon am Telefon klären. Ist das nicht der Fall, wird ein Termin in der Hauptstelle ausgemacht. Die Kunden zeigen viel Verständnis für die umfangreichen Corona-Hygienemaßnahmen, sagt die Sparkasse. Schade sei nur, dass immer noch einige wenige wegen der Maskenpflicht das Diskutieren anfangen.

