Spannung pur: Wahlausschuss tagt nach Panne

Im Raum steht, ob alle Stimmen noch einmal ausgezählt werden sollen. Am Sonntagabend hatte die SPD-Kandidatin Nadia Khalaf knapp die Nase vorn. Nach Kontrolle eines "auffälligen" Briefwahlbezirks wurde das Ergebnis am Montag durch den Wahlleiter korrigiert, und Amtsinhaber Marc Buchholz von der CDU ging als Sieger aus der Stichwahl hervor. Die SPD macht sich für eine Neuauszählung stark, während die CDU in einer Stellungnahme gegenüber der WAZ erklärte, dass eine komplette Neuauszählung juristisch gar nicht möglich sei. Ob der Wahlausschuss überhaupt die Befugnis hätte, eine Neuauszählung anzuordnen, ist im Moment noch unklar. Die Mitglieder sollen zu Beginn der Sitzung über den juristischen Rahmen informiert werden. Los geht es um 10 Uhr. Wie lange die öffentliche Sitzung im Ratssaal dauern wird, ist laut Pressestelle der Stadt völlig unklar.