OB-Stichwahl: Termin für Neuauszählung steht

Der Wahlausschuss hatte am vergangenen Donnerstag die Neuauszählung der Stichwahl mehrheitlich beschlossen und die Sitzung vertagt. Hintergrund ist das knappe Ergebnis bei der Hauptwahl am 14.September, das wegen einer Wahlpanne im Tag danach korrigiert wurde. Zunächst hatte die SPD-Kandidatin Nadia Khalaf knapp die Nase vorn. Nach Kontrolle eines "auffälligen" Briefwahlbezirks wurde war das Ergebnis am Montag durch den Wahlleiter korrigiert und Amtsinhaber Marc Buchholz von der CDU zum Sieger der Stichwahl erklärt worden. Ob neu ausgezählt werden darf, ist allerdings noch unklar. Der Beschluss des Wahlausschusses wird geprüft. Das Ergebnis der Prüfung steht noch aus.