OB-Stichwahl: Termin für Neuauszählung steht

Veröffentlicht: Montag, 06.10.2025 06:07

Die geplante Neuauszählung der Oberbürgermeister-Stichwahl in Mülheim wird morgen (7.10.) stattfinden. Das hat die Stadt angekündigt. Die Neuauszählung beginnt um 10 Uhr im Dienstgebäude der Stadt in der Friedrich-Ebert-Straße 65 (ehemaliges AOK-Gebäude) und ist öffentlich. Für die Neuauszählung werden demnach Auszählwahlvorstände gebildet, die mit Bürgern und Mitarbeitern der Stadt besetzt werden. Morgen Abend (18 Uhr) wird dann die Sitzung des Wahlausschusses fortgesetzt und das neue Wahlergebnis festgestellt. Auch die Sitzung des Wahlausschusses ist öffentlich.

Der Wahlausschuss hatte am vergangenen Donnerstag die Neuauszählung der Stichwahl mehrheitlich beschlossen und die Sitzung vertagt. Hintergrund ist das knappe Ergebnis bei der Hauptwahl am 14.September, das wegen einer Wahlpanne im Tag danach korrigiert wurde. Zunächst hatte die SPD-Kandidatin Nadia Khalaf knapp die Nase vorn. Nach Kontrolle eines "auffälligen" Briefwahlbezirks wurde war das Ergebnis am Montag durch den Wahlleiter korrigiert und Amtsinhaber Marc Buchholz von der CDU zum Sieger der Stichwahl erklärt worden. Ob neu ausgezählt werden darf, ist allerdings noch unklar. Der Beschluss des Wahlausschusses wird geprüft. Das Ergebnis der Prüfung steht noch aus. 

