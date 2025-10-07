Nach Neuauszählung: Buchholz bleibt Sieger der Stichwahl

Buchholz gewinnt mit 200 Stimmen Vorsprung

Die Neuauszählung der Oberbürgermeister-Stichwahl ist beendet – hier das vorläufige Endergebnis: Oberbürgermeister Marc Buchholz von der CDU bleibt im Amt. Laut dem vorläufigem Endergebnis der Neuauszählung aller 153 Stimmbezirke der Oberbürgermeister-Stichwahl kommt er auf 50,20% und damit 24.891 Stimmen. SPD-Spitzenkandidatin Nadia Khalaf erreichte 49,80% und damit 24.690 Stimmen.

Neuauszählung im ehemaligem AOK-Gebäude

Der Wahlleiter hat das vorläufige Ergebnis gegen 16:30 Uhr öffentlich im Ratssaal des Historischen Rathauses verkündet. Am Abend kommt dort der Wahlausschuss zusammen, um das amtliche Endergebnis der Oberbürgermeister-Stichwahl festzustellen. Den ganzen Tag über haben über 150 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer die Stimmen der Stichwahl nochmal neu ausgezählt.

Wahlpanne in einem Briefwahlbezirk

Grund für die Neuauszählung war eine Wahlpanne am Abend der Stichwahl vor über einer Woche. Erst hießt es, dass Nadia Khalaf von der SPD die Wahl gewinnt. Noch am nächsten Tag wurde das Wahlergebnis korrigiert. Nach der Kontrolle eines auffälligen Briefwahlbezirks hieß es, dass doch Amtsinhaber Marc Buchholz von der CDU Sieger der Stichwahl ist.

Neuauszählung gefordert

Nadia Khalaf von der SPD akzeptierte die Korrektur, machte sich aber dafür stark, dass nach der Zählpanne nochmal alle Stimmen der Stichwahl neu ausgezählt werden sollen. Sie befürchtete, dass andernfalls noch mehr Vertrauen in die Politik verloren geht und auch die Politikverdrossenheit zunimmt. In der vergangenen Woche stimmte der Wahlausschuss für die Neuauszählung.