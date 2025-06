Solawi lädt auf Dümptener Acker ein

Der Verein Solidarische Landwirtschaft Mülheim e.V. lädt jetzt am Wochenende zu einer Ackerführung ein. Am Samstag ( 7.6. ) könnt ihr alles über die Arbeit von Solawi Mülheim erfahren und euch für Anteile am Ertrag der Ackerflächen anmelden.

© Solidarische Landwirtschaft Mülheim e.V.