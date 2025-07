Schnittblumen: Felder öffnen diese Woche

Bei uns in Mülheim eröffnen in dieser Woche zwei Felder, auf denen wir Sommerblumen selbst schneiden können. Das "Kleine Grün" baut in Mintard pestizidfrei, insektenfreundlich und in Handarbeit Schnittblumen an.

© Markus Weissenfels / FUNKE Foto Services