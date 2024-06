Solar-Ausbau kommt gut voran

Im ersten Quartal 2024 wurden in Mülheim insgesamt 168 Solaranlagen neu installiert. Dies entspricht einem Zuwachs von 7,2% im Vergleich zur letzten Datenerhebung im vierten Quartal 2023. Damit liegt das Wachstum in Mülheim über dem bundesweiten Durchschnitt von 5,7%. Die Gesamtzahl der in Mülheim installierten Solaranlagen beträgt aktuell 2.491 Anlagen – das entspricht ungefähr einer Fläche von 20 Fußballfeldern. Die installierte Leistung in Mülheim liegt damit bei insgesamt 31 Megawatt. Gemessen an der Anzahl der PV-Anlagen pro 1.000 Einwohner schafft Mülheim es im Ranking der Städte auf Platz 1.962 – gemessen an der insgesamt installierten Leistung auf Rang 3.





