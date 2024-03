Smarte Fahrradboxen sehr erfolgreich

Die ersten Erfahrungen seien sehr vielversprechend. Am Bahnhof stehen seit Mitte Januar insgesamt acht Boxen verteilt auf beide Seiten. Sie können noch bis Ende März kostenlos gebucht werden. Möglich ist das per App. Mit dem Smartphone lassen sich die Boxen aufschließen. Fahrrad und Zubehör können eingeschlossen werden. Nach der kostenlosen Probephase kostet die Nutzung pro Tag einen Euro oder pro Monat 15 Euro. Ob weitere solcher Fahrradboxen in der Stadt aufgestellt werden, ist laut Stadt noch unklar. Es gibt Überlegungen, aber keine konkreten Pläne. Die Fahrradboxen am Bahnhof Styrum habe man sehr kurzfristig umsetzen wollen, nachdem die Radstation dicht gemacht hat.