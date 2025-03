VRR-Stationsbericht: In Mülheim kaum Veränderungen

Sie klappern vier Mal im Jahr alle Bahnhöfe im Verbundgebiet ab. Sie bewerten nach Aufenthaltsqualität, Fahrgastinformation und Barrierefreiheit. Im Vergleich zum letzten Jahr hat sich im aktuellen Bericht für Mülheim fast nichts getan. Der Hauptbahnhof schneidet insgesamt gut ab. Hier gibt es aber Kritik an der Aufenthaltsqualität. Der Zustand des Bahnhofs West gilt weiter als nicht tolerierbar. Zum ersten Mal hat der VRR auch Fahrgastzahlen in seinem Bericht festgehalten. Demnach steigen täglich am Bahnhof Mülheim West nur 88 Leute ein und aus. Zum Vergleich: Am Bahnhof Styrum ein paar hundert Meter weiter sind es rund 3.800. Dieser Bahnhof kommt bei den Testern auch deutlich besser weg und verdient sich insgesamt die Note "gut". Aber auch hier gibt es Abstriche bei der Aufenthaltsqualität. Der VRR hält über alle knapp 300 Stationen fest, dass vor allem an den großen Bahnhöfen die Lage sehr erfreulich sei. An den kleinen und mittleren Bahnhöfen habe sich die Lage insgesamt aber sogar wieder leicht verschlechtert.