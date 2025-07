Bauarbeiten: Zwei Straßenbahnlinien betroffen

Zwischen den Haltestellen Broicher Mitte und Buchenberg werden die Busse auch noch umgeleitet. Bei der Duisburger 901 entfällt der Abschnitt zwischen Königstraße und Mülheim Hauptbahnhof. Auch hier fahren Ersatzbusse. Sie starten von Steig 8. Es gibt zahlreiche weitere Details und Änderungen entlang der Strecke. Die gibt es hier zum Nachlesen. Die Ersatzbusse soll bis zum 26. August fahren. Grund dafür sind mehrere Baustellen, u.a. am Betriebshof Rosendahl in Mülheim, an Brücken rund um den Duisburger Zoo und an Weichen am Duisburger Rathaus.