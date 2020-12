Silvesterknaller auch an Hotspots erlaubt

Wir hätten das in dicht bewohnten Bereichen machen können oder an Stellen, an denen zum Jahreswechsel immer viel Feuerwerk gezündet wird, sagt ein Stadtsprecher. Aber es fehlt das Personal, um das kontrollieren zu können.

Stadt setzt auf Vernunft der Mülheimer

Wir hoffen, dass die Bürger in der aktuellen Situation aufs Böllern verzichten und sich an die Kontaktbeschränkungen halten, heißt es weiter. Andere NRW-Städte haben schon Böllerverbote für Hotspots verhängt oder planen das noch - zum Beispiel Bottrop, Düsseldorf, Essen und Duisburg.