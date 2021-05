Sonderimpfaktion in Altstadt I

In der Altstadt I sind dafür die urologische Facharztpraxis Dr. Horst Godo in der Kaiserstraße und die Kinderarztpraxis Dr. Ulrike Breckling an der Delle kurzfristig vom Land zu Schwerpunktpraxen ernannt worden. Praxis Breckling vergibt 500 Impftermine für den 13. und 14. Mai. Praxis Godo ebenfalls 500 für den 14. und 15. Mai. Für eine Impfung können sich nur Anwohner der Altstadt I anmelden und auch nur, wenn sie nach der Bundesimpfverordnung auch schon impfberechtigt sind. Möglich ist das ausschließlich per Mail und zwar unter godo.impfen@gmail.com und praxis-breckling@web.de. Die Anschrift und die Impfberechtigung werden bei der Terminvergabe kontrolliert. Wer kann, sollte seine Priorisierungsgruppe angeben und gegebenenfalls den Arbeitgeber, wenn die Person in eine der impfberechtigten Berufsgruppen fällt.

Sonderimpfaktion in Styrum gestartet

Die erste Sonderimpfaktion ist heute Mittag (7.5., 12 Uhr) in Styrum angelaufen. Sie läuft noch bis 17 Uhr und morgen noch mal von 11 bis 17 Uhr. Für die 1.000 freien Termine hatten sich insgesamt rund 2.100 Mülheimer gemeldet. Alle, die nicht in Styrum wohnen, und laut vorgegebener Impfreihenfolge nicht berechtigt waren, mussten aussortiert werden. Auch einigen Impfberechtigten mussten wir absagen, weil der Impfstoff nicht für alle reicht, sagt Dr. Udo Pfannkuch. Seine Hausärztepraxis „MVZ Hausärzte Ruhr“ führt die Sonderimpfaktion mit Hilfe zweier weiterer Styrumer Praxen durch. In Styrum ist die Inzidenz schon seit einiger Zeit besonders hoch.