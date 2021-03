Schulnote 4 von Radfahrern

Dieser Wert stagniert mittlerweile seit Jahren. Negativ stoßen den Radfahrern vor allem der ihrer Sicht nach mangelnde Winterdienst und die Sauberkeit auf den Radwegen auf. Es könnten außerdem mehr Einbahnstraßen für Radfahrer in beide Richtungen geöffnet werden. Gelobt werden unter anderem das große Angebot an Leih-Fahrrädern sowie eine vergleichsweise geringe Gefahr, dass das eigene Fahrrad gestohlen wird. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub führt die Befragung alle zwei Jahre durch. In Mülheim gab es rund 580 Teilnehmer.