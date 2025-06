ADFC-Befragung: Mülheim mit Schulnote 4

Mülheim landet in dem Ranking auf Platz 34 von 42. Im Vergleich zu der Befragung von 2022 hat sich die Bewertung nicht verändert. Bei uns in Mülheim haben sich über 550 Radfahrer beteiligt. Vergleichsweise gut benotet werden die Bereiche öffentliche Fahrräder / Fahrradverleih, Erreichbarkeit des Stadtzentrums und dass zahlreiche Einbahnstraßen in Gegenrichtung für Radfahrer geöffnet sind. Besonders schlecht bewertet werden Ampelschaltungen für Radfahrer, Führung an Baustellen und Falschparkerkontrollen auf Radwegen. Hier gibt es jeweils die Schulnote 5.





Der Fahrradclub hat bundesweit im letzten Herbst insgesamt 213.000 Menschen nach ihren Erfahrungen als Radfahrer befragt. Die Kritik überwiegt. 70 Prozent der Radfahrer fühlen sich im Straßenverkehr nicht sicher. Als problematisch werden vor allem zu schmale oder zugeparkte Radwege genannt. Auch, dass Auto- und LKW-Fahrer den Sicherheitsabstand beim Überholen unterschreiten, wird als kritisch betrachtet. Der ADFC hat seine Umfrage bereits zum 11. Mal gemacht.