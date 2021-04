Schüler sitzen im Homeschooling

Deswegen dürfen in Mülheim heute nur die Abschlussklassen vor Ort in der Schule lernen. Alle anderen gehen - erst mal für diese Woche - wieder ins Homeschooling. Für die Klassen 1 bis 6 wird eine Notbetreuung angeboten. Ab nächster Woche soll es dann wieder Wechselunterricht geben, so dass Schüler tageweise von Zuhause aus lernen oder vor Ort in der Schule sind. Vorausgesetzt, die Corona-Zahlen sind nicht zu hoch.

Selbsttests zweimal pro Woche

Ab heute gilt außerdem eine Testpflicht für Schüler und Lehrer. Sie sollen zweimal die Woche Corona-Selbsttests in der Schule machen. Wer sich weigert, darf nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. Bei den Selbsttests gab es letzte Woche noch Probleme. Die Sets kamen nicht pünktlich und auch nicht in ausreichender Menge an. Ab heute sollen zumindest für die Abschlussklassen genügend da sein. Die Landesregierung rechnet mit einem wöchentlichen Bedarf von 5,5 Millionen Corona-Selbsttests in den NRW-Schulen. Fest steht, dass am 23. April die Abitur-Prüfungen starten. Los geht es mit dem Fach Englisch.