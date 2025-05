Sommerferien: Jeden Tag ein anderer Beruf

Vom 14. Juli bis zum 26. August können junge Menschen ab 15 Jahren flexibel, kostenlos und ohne Bewerbungsstress ein- bis dreitägige Praktika in verschiedenen Firmen machen. Die Schüler entscheiden selbst, an welchem Tag und in welches Berufsfeld sie schnuppern wollen. Das sei ein Gewinn für beide Seiten, heißt es von der IHK. Die Schülerinnen und Schüler können Einblicke in verschiedene Berufe gewinnen und die Betriebe wiederum können ohne großen Aufwand junge Talente frühzeitig erkennen. Im besten Fall führt das Praktikum über eine Ausbildung direkt bis zum Berufseinstieg. Die Aktion ist eine Kooperation des Wirtschaftsministeriums mit dem Schul- und dem Arbeitsministerium. Mehr Infos und die Anmeldeseite gibt es hier.