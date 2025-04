Ferienstart: Es wird voll auf Autobahnen

Heute starten die drei bevölkerungsreichsten Bundesländer gleichzeitig in die Ferien. Neben NRW auch Bayern und Baden-Württemberg. Viele Urlauber fahren bei uns vorbei in Richtung Küste. Voll wird es unter anderem auf der A3 rund um das Kreuz Kaiserberg und auf der A40 durch Mülheim. Wer heute einigermaßen gut durchkommen will, sollte möglichst erst nach 19 Uhr in den Urlaub starten oder erst am Sonntag. Denn auch morgen, am Samstag, rechnet der ADAC mit sehr vollen Autobahnen. Morgen vor allem zwischen 8 und 12 Uhr und auch zwischen 16 und 20 Uhr. Das größte Stau-Chaos wird rund um das Osterwochenende erwartet. Der Gründonnerstag werde der staureichste Tag in den Osterferien sein, sagt ein Sprecher. Wenn ihr über das Osterwochenende mit dem Auto los wollt, könnte die Fahrt am Karfreitag wesentlich entspannter werden. Von Karfreitag bis Ostermontag erwartet der ADAC insgesamt weniger Staus als jetzt zum Ferienbeginn.