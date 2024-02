"Schön hier!" wird noch größer und startet im Mai

Immer am ersten Donnerstag des Monats haben viele Gewerbetreibende auf der Wallstraße, am Löhberg, Kohlenkamp und Co. besondere und individuelle Aktionen vor ihrem eigenen Laden oder auf den Plätzen im Viertel. Wie immer gekennzeichnet mit petrolblauen “Schön hier!”-Fahnen vor den teilnehmenden Läden. Zum ersten Mal machen auch Läden aus der Altstadt mit - außerdem gibt es auf dem Rathausmarkt Musik, Drinks und Essen frisch vom Foodtruck. Termine: 2. Mai, 6. Juni, 4. Juli, 1. August, 5. September.