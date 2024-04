"Schön hier" startet in die Saison

Die Veranstaltungsreihe "Schön hier" läuft im Wallviertel ab dem 2.Mai wieder an jedem ersten Donnerstag im Monat. "Schön hier" bietet in diesem Jahr über 40 besondere Angebote und neue Attraktionen im Wallviertel und in der Innenstadt, darunter zum Beispiel Tanzarea, Weinbar und Foodtruck.

© Walter Schernstein