Schön hier! - Auftakt mit mehr Sicherheit

Die Veranstaltungsreihe hat eine rasante Entwicklung hinter sich. Die erste Auflage fand im September 2021 im Wallviertel statt. Damals kamen gerade mal hundert Besucher. Mittlerweile machen auch Betriebe und Geschäfte in der Altstadt mit - insgesamt gibt es über 40 Angebote. Bei gutem Wetter kommen laut Stadt 1.000 Besucher und mehr. Viele Geschäfte bieten besondere Angebote und Mitmachaktionen, es gibt Musik und Kulinarisches.





Wegen der erhöhten Sicherheitsauflagen wird die Innenstadt regelrecht abgeriegelt. Ein Teil der Wallstraße wird für Autos gesperrt. An vielen Stellen werden Anlagen zur Terrorabwehr aufgebaut. In dem gesamten Event-Bereich hält sich geschultes und weisungsbefugtes Sicherheitspersonal auf, heißt es. Eigene alkoholische Getränke dürfen nicht mitgebracht werden. An Getränkeständen gibt es Glaspfand. Die letzte "Schön hier!"-Ausgabe in diesem Jahr läuft am 4. September.

Hier gibt es einen Überblick über alle Angebote

(schoenhier_mai25.pdf) "Schön hier!" - Mai 2025

Diese Straßen werden für "Schön hier" gesperrt

An den Veranstaltungstagen wird der Teilabschnitt zwischen Wallstraße 7 und 16 von 16 bis 22 Uhr gesperrt. Von der Bahnstraße bis zum Deutsche-Bank-Parkplatz an der Wallstraße wird ein Zweirichtungsverkehr eingerichtet. Zwischen den Hausnummern Wallstraße 9a und 16 und der Kreuzung Wall-/Friedrich-Ebert-/Schollenstraße sind nur Ausfahrten Richtung Friedrich-Ebert-Straße möglich.

Auf dem Siegfried-Reda-Platz kommt es an allen Veranstaltungstagen zwischen 16 bis 22 Uhr zu Durchfahrtsbeschränkungen. Entsprechend können Stellplätze oder Garagen, die vom Platz aus zugänglich sind, weder für Ein- noch für Ausfahrten genutzt werden. Am Kohlenkamp und am Löhberg gibt es an den „Schön hier!“-Tagen ebenfalls ab 16 Uhr Sperrungen.