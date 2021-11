Schnapszahl-Hochzeitstermine heiß begehrt

Normalerweise finden Trauungen nur mittwochs, freitags und samstags statt. Bei besonderen Daten werden aber Ausnahmen gemacht. So auch am 22. Februar, der im nächsten Jahr auf einem Dienstag liegt. An dem Tag sind 14 Trauungen geplant - im Trausaal des Rathauses und im Schloß Styrum. Schon vorher, am 2. Februar, gibt es 15 Trautermine - neben denen im Trausaal auch welche im Aquarius Wassermuseum. Auch Samstag, der 22.10.2022 steht bei Brautpaaren hoch im Kurs. Von insgesamt zehn angebotenen Terminen im Schloß Broich sind schon sieben reserviert. Insgesamt bietet das Mülheimer Standesamt im nächsten Jahr rund 1.600 Hochzeitstermine an. Rund 390 wurden schon reserviert. Das geht über den Online-Traukalender der Stadt.