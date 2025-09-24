Navigation

Schloßberg: Arbeiten für Spielplatz-Umbau starten

Veröffentlicht: Mittwoch, 24.09.2025 05:12

Heute (24.9.) starten die Bauarbeiten am neuen inklusiven Spielplatz Schloßberg. Zunächst wird der Platz vermessen. Anfang nächsten Jahres sollen die eigentlichen Arbeiten beginnen.

© Martin Möller / Funke Foto Services

Die Stadt Mülheim möchte die Grünanlage zu einem Spielplatz für alle umgestalten. Wer z. B. auf einen Rollstuhl angewiesen ist, soll in Zukunft über Rampen auf eine höhergelegene Ebene fahren können. Inklusiv bedeutet laut Stadt jedoch nicht, dass alle Kinder (mit Handicap) alle Spielgeräte nutzen können. Vielmehr soll es eine Vielfalt an Geräten geben, die je nach Interessen, Fähigkeiten und Alter "bespielt" werden können. Der Spielplatz soll Teil des Gesamtkonzepts zur Internationalen Gartenausstellung in zwei Jahren sein. Die Kosten für die Umgestaltung liegen laut Stadt bei rund 1,5 Millionen Euro. 80 Prozent der Kosten werden über Fördergelder abgedeckt. Unterstützt wird das Projekt auch durch Spenden, unter anderem durch den Verein „Rolli-Rockers-Sprösslinge", der das Vorhaben auch angestoßen hatte.

