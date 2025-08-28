Förderung: Millionen für die Grüne Mitte Mülheim
Veröffentlicht: Donnerstag, 28.08.2025 09:33
Für Mülheim gibt es weitere 4,4 Millionen Euro Fördergeld. Die Summe soll in die Maßnahme "Grüne Mitte" fließen. Sie gilt als ein zentrales Projekt im Vorlauf zur Internationalen Gartenausstellung 2027.
Das Konzept der Grünen Mitte hat der Rat schon vor zwei Jahren beschlossen. Es gibt zwei Schwerpunkte. Zum einen soll ein grüner, ringartiger Fuß- und Radweg entwickelt werden. Außerdem ist geplant, die MüGa aufzuwerten. So soll das Gelände hin zum Radschnellweg geöffnet werden, die Teichanlage ökologisch aufgewertet und ein Spielplatz für inklusive Nutzung umgebaut.