Förderung: Millionen für die Grüne Mitte Mülheim

Das Konzept der Grünen Mitte hat der Rat schon vor zwei Jahren beschlossen. Es gibt zwei Schwerpunkte. Zum einen soll ein grüner, ringartiger Fuß- und Radweg entwickelt werden. Außerdem ist geplant, die MüGa aufzuwerten. So soll das Gelände hin zum Radschnellweg geöffnet werden, die Teichanlage ökologisch aufgewertet und ein Spielplatz für inklusive Nutzung umgebaut.