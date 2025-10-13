Mülheimer Vereine können kostenlos Bäume pflanzen

Ziel ist es, Vereinsgelände grüner zu machen und Kinder und Jugendliche aktiv beim Pflanzen einzubinden. Teilnehmen dürfen alle gemeinnützigen, eingetragenen Vereine - zum Beispiel Sport- oder Gartenvereine.

Vor der Pflanzung gibt es außerdem Schulungen für Erwachsene im Verein - sie lernen dort, wie die Flächen gepflegt werden und wie sie ihr Wissen weitergeben können.

Anfang 2026 bekommen die Vereine dann die Pflanzpakete. Zum Abschluss gibt es im Sommer 2026 auch ein großes Fest für alle teilnehmenden Vereine, sagt die Stadt.

Bewerbungsschluss ist Ende November. Alle Infos und die Online-Anmeldung findet ihr hier.

Die IGA findet in zwei Jahren zum ersten Mal in NRW statt. Große Teile des Ruhrgebiets beteiligen sich mit Projekten. Mülheim ist u.a. mit dem "Grünen Stadtring" dabei. Mit dem Rad- und Fußverkehrsring sollen die Stadtteile Broich, Saarn und die Innenstadt künftig direkt über grüne Trassen miteinander verbunden werden.