Schleuserbande - auch in Mülheim wird ermittelt

Der gestrige Großeinsatz gegen eine mutmaßliche Schleuserbande wird heute unter anderem in Mülheim fortgesetzt. Das haben Bundespolizei und Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Die Ermittler hoffen demnach, weitere Beweismittel zu finden. Auch soll ermittelt werden, ob die mutmaßlich Geschleusten tatsächlich an den angeblichen Anschriften gewohnt haben. Am heutigen Einsatz nehmen etwa 600 Einsatzkräfte teil. Bereits gestern hatten Bundespolizei und Staatsanwaltschaft zahlreiche Objekte in acht Bundesländern durchsucht.

© Sergej Glanze / FUNKE Foto Services (Symbolfoto)