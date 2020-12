Schlechtes Schüler-Lehrer-Verhältnis an Realschulen

Das beste Verhältnis von Schülern und Lehrern herrscht an Haupt- und an Gesamtschulen. Schlechter sieht es an Gymnasien aus. Am schlechtesten allerdings an den Realschulen. Dort kommen mit durchschnittlich 16,4 die meisten Schüler auf einen Lehrer. Oberhausen und Mülheim landen über dem Ruhrgebietsschnitt. Mit Blick auf alle Schulformen liegt das Schüler-Lehrer-Verhältnis in Oberhausen bei 14,1 - in Mülheim bei 13,9.