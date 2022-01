Schärfere Regeln für Restaurants geplant

Wer essen gehen will muss entweder den Booster nachweisen oder wenn man nur zweifach geimpft ist zusätzlich noch einen tagesaktuellen Corona-Test vorzeigen müssen. Begründet wird das mit der Omikron-Variante, die besonders ansteckend ist. Weil die Menschen in Restaurants am Tisch ohne Masken sitzen, müssen die Regeln verschärft werden, steht im BeschlussE-ntwurf für das heutige Treffen