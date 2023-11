Saarn bereitet sich auf Adventszeit vor

Ziel der Aktion ist, die Kunden von den inhabergeführten Geschäften zu begeistern und sie dazu zu bewegen, neue Geschäfte kennenzulernen. Die Aktion läuft in diesem Jahr zum sechsten Mal. Jedes Geschäft packt 300 Päckchen. Diese können ab dem 18. November abgeholt werden, wenn man zuvor ein Ticket gewonnen hat. Diese werden am Freitag (10. November) ausgegeben. Die 15 Euro, die pro Ticket bezahlt werden, sollen genutzt werden, um Aktionen am Nikolaustag auf die Beine zu stellen.