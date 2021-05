RWW warnt vor Betrügern am Telefon

Die Betrüger kündigen Arbeiten Wasserleitungen an mit dem Ziel, an persönliche Informationen ihrer Opfer zu kommen. RWW stellt klar: Es wurde keine solche Firma beauftragt und generell müssten Mitarbeiter nie in Wohnungen, sondern höchstens mal in den Keller, wenn zum Beispiel am Wasserzähler etwas zu machen ist. Auch wickelt RWW keine Geldgeschäfte an der Haustür ab und Mitarbeiter oder Dienstleister der RWW können sich immer ausweisen, sagt ein Sprecher.