RWW repariert geplatzte Trinkwasserleitung

Der Verkehr läuft laut RWW in beide Richtungen, allerdings nur eingeschränkt. Die Busse müssen die normale Fahrspur nutzen. Von der Viktoriastraße kommen wir nicht in die Bahnstraße. Autos müssen hier wenden. Einige Anwohner haben derzeit kein Trinkwasser. Sie können sich Wasser an einem Standrohr auf der Viktoriastraße zapfen. Laut RWW soll der Schaden noch heute behoben werden.