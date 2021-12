RWW muss an der Preisschraube drehen

Auch der sogenannte Systempreis steigt: Beispielsweise in einem Einfamilienhaus jährlich um 14,68 Euro auf 256,53 Euro, in einem Drei-Familienhaus um 19,99 Euro auf 349,22 Euro und in einem Sechs-Familienhaus um 29,54 Euro auf 516,26 Euro. RWW spricht von einer rechnerischen Steigerung von 2,6 Prozent pro Jahr 2020 und 2021. Gründe für die Preiserhöhung seien unter anderem gestiegene Material- und Personalkosten, sowie Kosten für Leistungen von Fremdfirmen.