RWW: Leitungen unbedingt vor Frost schützen

Leitungen, Zähler und Armaturen in kritischen Bereichen, wie z.B. einem Zählerschacht, sollten mit Holzwolle oder Styropor isoliert werden. Auch im Keller, in der Waschküche oder in der Garage könne die Kälte Schaden anrichten. Ungenutzte Leitungen im Garten oder in der Garage sollten entleert sein. Tritt dennoch ein Frostschaden auf, sollten wir RWW umgehend informieren. Der zuständige Entstörungsdienst ist rund um die Uhr besetzt und telefonisch erreichbar, heißt es: 0208 4433-1.