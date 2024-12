RWW: Leitungen jetzt vor Frost schützen

Ungeschützte Leitungsteile, Zähler und andere Armaturen sollten mit dämmenden Materialien wie Holzwolle oder Styropor isoliert werden. Ungenutzte Leitungen in Garten oder Garage überstehen den Winter unbeschadet, wenn sie rechtzeitig entleert werden. Auch im Keller, in der Waschküche oder in der Garage könne Kälte Schaden anrichten. Laut RWW sollten Türen und Fenster geschlossen und Zugluft vermieden werden.