RWW flickt geplatzte Wasserrohre

Die Straße musste für die Arbeiten halbseitig gesperrt werden. Gestern haben die Arbeiter zwei Wasserrohrbrüche in Oberhausen repariert. In der Regel können wir geplatzte Rohre innerhalb eines halben Tages flicken, heißt es. Danach muss dann noch die aufgebaggerte Straße wieder in Ordnung gebracht werden. Weil aktuell so viel zu tun ist, kann es sein, dass sich die Arbeiten verzögern. RWW bittet um Verständnis.